Dnevni horoskop za 8. februar: Bikovi dobijaju ponudu, Strelčevi upoznaju ljubav ovde!

Svet & Skandal pre 3 sata
Dnevni horoskop za 8. februar: Bikovi dobijaju ponudu, Strelčevi upoznaju ljubav ovde!
Ovan Danas vam energija raste kako dan odmiče. U jutarnjim satima možete osećati blagu napetost ili nestrpljenje, ali već posle podne situacija se okreće u vašu korist. Na poslu je važno da ne reagujete impulsivno – jedna brza odluka mogla bi da vas dovede u komplikacije. U ljubavi je dan povoljan za iskrene razgovore i razjašnjavanje nesporazuma. Moguća je i zanimljiva poruka osobe iz prošlosti. Bik Fokus dana je na stabilnosti i sigurnosti. Razmišljate o
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

Dnevni horoskop za 8. februar 2026: Vaga rešava dilemu, Ribe dobijaju jasnu poruku, a vi?

Dnevni horoskop za 8. februar 2026: Vaga rešava dilemu, Ribe dobijaju jasnu poruku, a vi?

Mondo pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

HoroskopLAVVAGADnevni Horoskopastrologijarakvodolijablizanci

Zabava, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za 8. februar 2026: Vaga rešava dilemu, Ribe dobijaju jasnu poruku, a vi?

Dnevni horoskop za 8. februar 2026: Vaga rešava dilemu, Ribe dobijaju jasnu poruku, a vi?

Mondo pre 28 minuta
Crveno na radost: Ceca Ražnatović održala i treći zaredom veliki koncert na Jahorini - "Prisustvovala publika iz celog…

Crveno na radost: Ceca Ražnatović održala i treći zaredom veliki koncert na Jahorini - "Prisustvovala publika iz celog regiona" (foto)

Večernje novosti pre 2 sata
Bila je dobra energija: Saša Kovačević održao i treći veliki koncert u Plavoj dvorani - "Dan je bio turbulentan" (foto)

Bila je dobra energija: Saša Kovačević održao i treći veliki koncert u Plavoj dvorani - "Dan je bio turbulentan" (foto)

Večernje novosti pre 3 sata
Dnevni horoskop za 8. februar: Bikovi dobijaju ponudu, Strelčevi upoznaju ljubav ovde!

Dnevni horoskop za 8. februar: Bikovi dobijaju ponudu, Strelčevi upoznaju ljubav ovde!

Svet & Skandal pre 3 sata
Ovo su najgora mesta na kojima možete ostaviti rezervni ključ - postoje mnogo bolje opcije

Ovo su najgora mesta na kojima možete ostaviti rezervni ključ - postoje mnogo bolje opcije

Blic pre 5 sati