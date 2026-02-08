Jokić se poigravao u NBA i ponovo pisao istoriju, posle ga dobar prijatelj uporedio sa legendarnim sportistom!

Košarkaši Denver Nagetsa su slavili protiv Čikaga u gostima rezultatom 136:120, a neverovatnu partiju je odigrao srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je za 33 minuta na parketu postigao 22 poena, a na to dodao 14 skokova i 17 asistencija.

Na taj način, Nikola Jokić je prestigao Oskara Robertsona na večnoj listi igrača koji su tokom karijere imali najveći broj tripl-dablova. O Jokiću je u superlativima pričao i njegov saigrač - Džamal Marej. - Mislim da je potcenjeno i da ljudi ne shvataju koliko je teško to uraditi. Oskar Robertson i Rasel Vestbruk su igrali mnogo duže. Nikola ima još mnogo vremena. Može da stigne taj rekord i kul je biti deo tih tripl-dablova, asistencija i pobeda. Ima karijeru za