Urušila se zgrada u Indiji, 8 osoba izvučeno, strahuje se da su mnogi zarobljeni

U indijskom gradu Kota u državi Radžastan urušila se zgrada, spaseno je osam osoba, a strahuje se da je oko 20 ljudi i dalje zarobljeno ispod ruševina.

Lokalni zvaničnici saopštili su da su dve osobe, koje su izvučene, u teškom stanju i da su prebačene u bolnicu medicinskog fakulteta na lečenje, prenosi Times of India. Prema početnim informacijama, u zgradi su se nalazili restorani i nalazila se u prometnom kraju. Tačan broj zarobljenih tek treba zvanično da bude potvrđen. Policijske ekipe i kola hitne pomoći brzo su stigli na lice mesta i odmah ogradili celo područje kako bi sprečile okupljanje ljudi i