Električni Geely Galaxy A7

Specifikacije kineskog Ministarstva industrije i informacionih tehnologija otkrivaju da je nova verzija opremljena jednim elektromotorom od 160 kW/218 KS.

Potpuno električni A7 ima i neke spoljašnje izmene, uključujući zatvorenu prednju masku i vertikalno orijentisane dekorativne elemente u oblasti svetala za maglu. Automobil je dužine 4935 mm, širine 1905 mm i visine 1500 mm, sa međuosovinskim rastojanjem od 2845 mm. U poređenju sa postojećim plug-in hibridnim Galaxy A7 modelom, električna verzija je nešto duža i viša, a zadržava isto međuosovinsko rastojanje. Navedene su dve veličine točkova: 215/60 R17 i 225/55