CIK Kosova sertifikovala konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora

Beta pre 27 minuta

Na današnjoj sednici Centralne izborne komisije (CIK) Kosova je doneta odluka o sertifikaciji konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora od 28.decembra.

Na početku sednice, predsedavajući Krešnik Radonići je rekao da nije bilo promena u redosledu stranaka ni nakon odluka Vrhovnog suda Kosova i da rezultat ostaje isti.

Na vanrednim izborima 28. decembra pobedio je Pokret Samoopredeljenje sa rekordnih 51,10 odsto glasova, čime su obezbedili 57 mesta u parlamentu od 120 poslanika.

Demokratska partija Kosova zauzela je drugo mesto sa 20,19 odsto glasova, obezbeđujući 22 mesta, dok je Demokratski savez treća sa 13,24 odsto, odnosno 15 poslanika.

Na četvrtom mestu je Srpska lista sa devet osvojenih poslaničkih mesta, dok je među srpskim strankama jedno poslaničko mesto osvojila stranka "Za slobodu, pravdu i opstanak".

Alijansa za budućnost Kosova obezbedila je šest mesta sa 5,5 odsto glasova.

Deset mesta su osvojile i stranke drugih manjinskih zajednica.

Nakon sertifikovanja rezultata predsednica Kosova Vjosa Osmani će biti obaveštena da je okončan izborni proces i posle toga će doneti odluku o zakazivanju konstitutivne sednice parlamenta Kosova.

Na toj sednici treba da se izvrši potvrđivanje mandata poslanika, polaganje zakletve i izbor predsednika i potpredsednika parlamenta.

Rok za održavanje konstitutivne sednice je 30 dana, ali zbog situacije u kojoj je Kosovo očekuje se da će se sednica najkasnije održati na kraju ove ili početku sledeće sedmice.

Posle toga sledi izbor Vlade Kosova na čijem će čelu biti Aljbin Kurti, jer Samoopredeljenje zajedno sa poslanicima manjina ima dovoljan broj glasova za konstituisanje parlamenta i izbor Vlade.

Najhitniji poslovi posle toga su usvajanje budžeta Kosova za 2026., ratifikacija sporazuma sa EU o planu rasta "i nekoliko drugih međunarodnih sporazuma koji će Kosovu omogućiti da dobije oko milijardu evra".

Posle toga, Kosovo "pod hitno" treba da izabere novog predsednika ili predsednicu jer Vjosi Osmani mandat prestaje 6. aprila, dok je prema Ustavu Kosova rok za izbor novog predsednika 30 dana pre isteka mandata aktuelnog predsednika.

(Beta, 09.02.2026)