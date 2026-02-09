CIK u Prištini potvrdio rezultate vanrednih izbora, rok za konstitutivnu sednicu počinje da teče

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
CIK u Prištini potvrdio rezultate vanrednih izbora, rok za konstitutivnu sednicu počinje da teče

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini potvrdila je rezultate vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra, čime počinje da teče rok od 30 dana za održavanje konstitutivne sednice skupštine, prenose mediji u Prištini.

Za potvrđivanje rezultata glasalo je 11 članova CIK-a, navodi Ekonomija Onlajn. Kako se dodaje, predsednik CIK-a Krešnik Radonjići rekao je da nema promena u rezultatima koje je CIK ranije objavio i na glasanje stavio odluku o potvrđivanju rezultata izbora u celosti. Prema tim rezultatima, najviše glasova osvojilo Samoopredeljenje i to 51,10 odsto, na drugom mestu po broju osvojenih mandata je Demokratska partija Kosova sa 20,19 odsto glasova i 22 poslanička mesta,
