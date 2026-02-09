"Uveren sam da će novu dužnost obavljati sa predanošću" Vučić čestitao Karanu: "Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi"

Blic pre 3 sata
"Uveren sam da će novu dužnost obavljati sa predanošću" Vučić čestitao Karanu: "Vremena su teška, a pred našim narodom stoje…
SNSD je proglasio pobedu svog kandidata, Siniše Karana, na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je Karanu SNSD proglasio je pobedu svog kandidata Siniše Karana na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na mreži "X" i čestitao mu. "Srdačne čestitke Siniši Karanu na izboru za predsednika Republike Srpske. Uveren sam da ćete novu dužnost
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Blic pre 3 sata
