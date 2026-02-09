Vučić čestitao Karanu na pobedi: „Srbija će uvek biti uz Srpsku“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Siniši Karanu na izboru za predsednika Republike Srpske. „Uveren sam da ćete novu dužnost obavljati sa predanošću mudrog i odgovornog lidera.

Obaveza koju nosi izbor od strane naroda, najveća je, najteža i najsvetija za svakog od nas. Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi. Srbija će uvek biti uz Srpsku, spremna da širi saradnju i posvećeno radi na jačanju veza u svim oblastima na dobrobit našeg naroda i svih građana“, napisao je Vučić na društvenoj mreži „X“. Срдачне честитке @sinisa_karan на избору за председника Републике Српске. Уверен сам да ћете нову дужност обављати са