Oglasili se MOK i FIS zbog Lindzi Von: Zaglavila se u vazduhu, niko ne može da se oporavi od toga, osim ako ne uradi okret od 360 stepeni
Danas pre 2 sata | Nenad Radojevic
Sportski direktor Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Pjer Dukre rekao je danas da je američka skijašica Lindzi Von zajedno sa svojim timom odlučila da se i pored teške povrede takmiči na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, gde je pala i ponovo se povredila. „Mislim da je jasno da u spustu dajemo sportistima prilike da treniraju kako bismo bili sigurni da su u stanju da se spuste niz padinu onako kako bi trebalo da bude za sve sportiste. To se