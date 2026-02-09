Skijašica Lindzi Von stabilno posle druge operacije

Američka skijašica Lindzi Von u stabilnom je stanju posle druge operacije kojoj je podvrgnuta zbog povreda zadobijenih u teškom padu tokom trke u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, preneli su danas britanski mediji.

Von je u nedelju pala u 13. sekundi spusta i slomila levu nogu. Lekari su joj 15 minuta ukazivali pomoć na stazi, a zatim je helikopterom prebačena u bolnicu u Trevizu, gde je podvrgnuta operaciji. Skaj je preneo da je 41-godišnja skijašica podvrgnuta i drugoj operaciji, kako bi se smanjio otok i poboljšala cirkulacija. Von je učestvovala na Igrama nedugo pošto je pokidala ligamente levog kolena u trci spusta Svetskog kupa u Kran Montani. Ona se vratila