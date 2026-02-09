CIK BiH utvrdila: Siniša Karan izabran za predsednika RS, osvojio 224.384, odnosno 50,54 odsto glasova

Euronews pre 28 minuta  |  Autor: Tanjug
CIK BiH utvrdila: Siniša Karan izabran za predsednika RS, osvojio 224.384, odnosno 50,54 odsto glasova

Kandidat SNSD i stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Siniša Karan izabran je za predsednika Republike Srpske na prevremenim predsedničkim izborima. utvrdila je danas CiK BiH.

Rezultati izbora su utvrđeni na osnovu 100 odsto prebrojanih glasova predsedničkih izbora na svih 2.165 biračka mesta. Karan je, prema potvrđenim rezutatima, osvojio je 224.384, odnosno - 50,54 odsto glasova, dok je Branko Blanuša kandidat SDS-a i opozicionih stranaka u Srpskoj osvojio 213.513, odnosno 48,09 odsto. Prema konačnim podacima, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku osvojio je 2.028 glasova, Nikola Lazarević iz Ekološke partije 1.660 glasova,
