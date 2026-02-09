Košarac: Izborni rezultat pokazao da Srbi ne žele izdajnike na vlasti

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Košarac: Izborni rezultat pokazao da Srbi ne žele izdajnike na vlasti
Uverljiva pobeda Siniše Karana i politika Milorada Dodika na ponovljenim prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske potvrdila je da srpski narod ne želi izdajnike na vlasti i da se neće pokolebati pred pritiscima Sarajeva, Kristijana Šmita, Centralne izborne komisije BiH i Ustavnog suda BiH, rekao je zamenik predsedavajuće Saveta ministara Staša Košarac. Košarac je naglasio da su Republika Srpska i srpski narod juče ponovo pokazali kome veruju i koga
