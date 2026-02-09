Izvršilac atentata na Aleksejeva priznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

Izvršilac atentata na general-potpukovnika ruske vojne obaveštajne službe Vladimira Aleksejeva, Ljubomir Korba, priznao je na video-snimku, koji je objavila ruska Federalna služba bezbednosti (FSB), da su ga regrutovali pripadnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u avgustu 2025. godine.

FSB je saopštio da je krivicu priznao i Korbin saučesnik Viktor Vasin. "U avgustu 2025. godine, regrutovali su me oficiri SBU i poslali u Moskvu da vršim nadzor nad ciljevima i ljudima čija su mi imena poslali preko telefona", rekao je Korba, prenela je agencija RIA Novosti. U saopštenju se navodi da je SBU obećala da će Korbi isplatiti 30.000 dolara u