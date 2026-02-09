Izvršilac atentata na Aleksejeva priznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Tanjug
Izvršilac atentata na Aleksejeva priznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

Izvršilac atentata na general-potpukovnika ruske vojne obaveštajne službe Vladimira Aleksejeva, Ljubomir Korba, priznao je na video-snimku, koji je objavila ruska Federalna služba bezbednosti (FSB), da su ga regrutovali pripadnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u avgustu 2025. godine.

FSB je saopštio da je krivicu priznao i Korbin saučesnik Viktor Vasin. "U avgustu 2025. godine, regrutovali su me oficiri SBU i poslali u Moskvu da vršim nadzor nad ciljevima i ljudima čija su mi imena poslali preko telefona", rekao je Korba, prenela je agencija RIA Novosti. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju U saopštenju se navodi da je SBU obećala da će Korbi isplatiti 30.000 dolara u
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Izvršilac atentata na Aleksejeva piznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

Izvršilac atentata na Aleksejeva piznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

RTV pre 31 minuta
Uhapšeni za pokušaj ubistva ruskog generala priznali krivicu

Uhapšeni za pokušaj ubistva ruskog generala priznali krivicu

Sputnik pre 37 minuta
Izvršilac atentata na Putinovog generala priznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

Izvršilac atentata na Putinovog generala priznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

B92 pre 12 minuta
Šokantna optužba FSB-a: Ukrajina i Poljska stoje iza pokušaja atentata

Šokantna optužba FSB-a: Ukrajina i Poljska stoje iza pokušaja atentata

B92 pre 42 minuta
Teške optužbe FSB-a: Ova zemlja pored Ukrajine upletena u atentat na generala Aleksejeva

Teške optužbe FSB-a: Ova zemlja pored Ukrajine upletena u atentat na generala Aleksejeva

Večernje novosti pre 56 minuta
Oglasila se FSB: Uhapšeni za atentat na ruskog generala priznali krivicu

Oglasila se FSB: Uhapšeni za atentat na ruskog generala priznali krivicu

Večernje novosti pre 1 sat
Slučaj atentata na generala: Priznali krivicu - evo detalja!

Slučaj atentata na generala: Priznali krivicu - evo detalja!

Pravda pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaDolarAtentat

Svet, najnovije vesti »

Francuski ministar: Nasilje među mladima u Francuskoj u porastu, potreban autoritet

Francuski ministar: Nasilje među mladima u Francuskoj u porastu, potreban autoritet

Insajder pre 36 minuta
Džimi Laj osuđen na 20 godina zatvora: Medijski tajkun i jedan od najglasnijih kritičara Pekinga

Džimi Laj osuđen na 20 godina zatvora: Medijski tajkun i jedan od najglasnijih kritičara Pekinga

Danas pre 7 minuta
Izvršilac atentata na Aleksejeva piznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

Izvršilac atentata na Aleksejeva piznao da je radio za ukrajinsku službu bezbednosti

RTV pre 31 minuta
Uhapšeni za pokušaj ubistva ruskog generala priznali krivicu

Uhapšeni za pokušaj ubistva ruskog generala priznali krivicu

Sputnik pre 37 minuta
SVR Rusije upozorava: Zapad priprema novu podvalu u Belorusiji

SVR Rusije upozorava: Zapad priprema novu podvalu u Belorusiji

Sputnik pre 11 minuta