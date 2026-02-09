Prijem građana kod gradonačelnika sutra

Gradonačelnik Kragujevca, Nikola Dašić, organizuje prijem za građane u utorak, 10. februara, u periodu od 14.00 do 16.00 časova, u Svečanom salonu zgrade Uprave grada (Trg slobode 3).

Prijem je namenjen svim sugrađanima koji žele da lično razgovaraju sa gradonačelnikom i njegovim saradnicima, iznesu svoje predloge, sugestije i inicijative, ukažu na probleme ili postave pitanja od značaja za svakodnevni život i funkcionisanje grada. Zainteresovani građani mogu da se prijave u sledećim terminima i na sledeće načine: Ponedeljak, 9. februar: Lično: od 7.30 do 15.30 časova, na prijemnom šalteru (portirnici) u holu zgrade Gradske uprave; Elektronski: