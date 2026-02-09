Prijem građana kod gradonačelnika sutra

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Nikoleta Jošović
Prijem građana kod gradonačelnika sutra

Gradonačelnik Kragujevca, Nikola Dašić, organizuje prijem za građane u utorak, 10. februara, u periodu od 14.00 do 16.00 časova, u Svečanom salonu zgrade Uprave grada (Trg slobode 3).

Prijem je namenjen svim sugrađanima koji žele da lično razgovaraju sa gradonačelnikom i njegovim saradnicima, iznesu svoje predloge, sugestije i inicijative, ukažu na probleme ili postave pitanja od značaja za svakodnevni život i funkcionisanje grada. Zainteresovani građani mogu da se prijave u sledećim terminima i na sledeće načine: Ponedeljak, 9. februar: Lično: od 7.30 do 15.30 časova, na prijemnom šalteru (portirnici) u holu zgrade Gradske uprave; Elektronski:
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Gradonačelnik Kragujevca prima građane u utorak

Gradonačelnik Kragujevca prima građane u utorak

Pressek pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KragujevacNikola Dašić

Regioni, najnovije vesti »

Obaveštenje potrošačima vode sa seoskog vodovoda „Žabari“

Obaveštenje potrošačima vode sa seoskog vodovoda „Žabari“

Valjevska posla pre 0 minuta
Kako se snaći ako vam se automobil pokvari daleko od kuće

Kako se snaći ako vam se automobil pokvari daleko od kuće

Glas Šumadije pre 5 minuta
Saobraćajci u akciji: Pojačana kontrola autobusa i kamiona

Saobraćajci u akciji: Pojačana kontrola autobusa i kamiona

Bujanovačke pre 0 minuta
Instituta „Niška Banja“: Briga o svakom pacijentu nije obaveza, već naša misija (VIDEO)

Instituta „Niška Banja“: Briga o svakom pacijentu nije obaveza, već naša misija (VIDEO)

Gradski portal 018 pre 5 minuta
Tokom vikenda Hitna pomoć intervenisala 46 puta: Četiri osobe povređene u tučama

Tokom vikenda Hitna pomoć intervenisala 46 puta: Četiri osobe povređene u tučama

Šabačke novosti pre 0 minuta