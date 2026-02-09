Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

Orban je rekao tokom predizbornog skupa u Sombathelju, na zapadu Mađarske, da je mađarska vlada tada odlučno odgovorila sa: "Ne, gospodine!". "Da smo u to vreme imali premijera koji je znao samo da kaže 'Da, gospodine', bili bismo do guše u ratu", zaključio je Orban. On je naveo da je tada pitao Klintona šta bi se u takvoj situaciji desilo sa 300.000 etničkih Mađara koji žive u Vojvodini. Takođe je rekao da je upozorio Klintona da bi, u slučaju napada Mađarske,