Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju
Insajder pre 28 minuta
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
Orban je rekao tokom predizbornog skupa u Sombathelju, na zapadu Mađarske, da je mađarska vlada tada odlučno odgovorila sa: "Ne, gospodine!". "Da smo u to vreme imali premijera koji je znao samo da kaže 'Da, gospodine', bili bismo do guše u ratu", zaključio je Orban. On je naveo da je tada pitao Klintona šta bi se u takvoj situaciji desilo sa 300.000 etničkih Mađara koji žive u Vojvodini. Takođe je rekao da je upozorio Klintona da bi, u slučaju napada Mađarske,