Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

Insajder pre 28 minuta
Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

Orban je rekao tokom predizbornog skupa u Sombathelju, na zapadu Mađarske, da je mađarska vlada tada odlučno odgovorila sa: "Ne, gospodine!". "Da smo u to vreme imali premijera koji je znao samo da kaže 'Da, gospodine', bili bismo do guše u ratu", zaključio je Orban. On je naveo da je tada pitao Klintona šta bi se u takvoj situaciji desilo sa 300.000 etničkih Mađara koji žive u Vojvodini. Takođe je rekao da je upozorio Klintona da bi, u slučaju napada Mađarske,
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Orban: Klinton je tražio da napadnemo Srbiju 1999. godine, rekao sam "ne, gospodine"

Orban: Klinton je tražio da napadnemo Srbiju 1999. godine, rekao sam "ne, gospodine"

N1 Info pre 9 minuta
Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

RTV pre 59 minuta
Viktor Orban: Klinton tražio da Mađarska napadne Srbiju 1999. godine

Viktor Orban: Klinton tražio da Mađarska napadne Srbiju 1999. godine

Nedeljnik pre 59 minuta
Klinton tražio da se Mađarska uključi u bombardovanje Srbije: Orban mu brutalno odgovorio, trebalo je hrabrosti

Klinton tražio da se Mađarska uključi u bombardovanje Srbije: Orban mu brutalno odgovorio, trebalo je hrabrosti

Mondo pre 34 minuta
Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

Euronews pre 49 minuta
Orban: Klinton je 1999. tražio da Mađarska napadne Srbiju tokom NATO bombardovanja

Orban: Klinton je 1999. tražio da Mađarska napadne Srbiju tokom NATO bombardovanja

NIN pre 1 sat
"Klinton tražio od Mađarske Da kopneno napadne Srbiju!" Orban prepričao detalje neprijatnog razgovora i odgovor Budimpešte…

"Klinton tražio od Mađarske Da kopneno napadne Srbiju!" Orban prepričao detalje neprijatnog razgovora i odgovor Budimpešte: Ne, gospodine!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNATOVojvodinaMetohijaKosovo i MetohijaMađarskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Orban: Klinton je tražio da napadnemo Srbiju 1999. godine, rekao sam "ne, gospodine"

Orban: Klinton je tražio da napadnemo Srbiju 1999. godine, rekao sam "ne, gospodine"

N1 Info pre 9 minuta
Novi skandal trampovih agenaza: - beba umalo umrla u pritvoru! Zarobili je zajedno sa roditeljima, nisu joj davali lekove, a…

Novi skandal trampovih agenaza: - beba umalo umrla u pritvoru! Zarobili je zajedno sa roditeljima, nisu joj davali lekove, a onda je usledilo užasno upozorenje doktora

Blic pre 9 minuta
Kontraudari bez uspeha

Kontraudari bez uspeha

Vesti online pre 9 minuta
FAO: Svetske cene hrane u padu peti mesec zaredom, zalihe žitarica blizu maksimuma

FAO: Svetske cene hrane u padu peti mesec zaredom, zalihe žitarica blizu maksimuma

NIN pre 4 minuta
CBS: Manje od 14 odsto ljudi koje je uhapsila ICE bilo optuženo ili osuđeno za nasilje

CBS: Manje od 14 odsto ljudi koje je uhapsila ICE bilo optuženo ili osuđeno za nasilje

NIN pre 8 minuta