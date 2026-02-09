Specijalno tužilaštvo traži po 45 godina zatvora za četvoricu bivših vođa OVK

Insajder pre 20 minuta
Specijalno tužilaštvo traži po 45 godina zatvora za četvoricu bivših vođa OVK

Specijalno tužilaštvo u Hagu danas je u završnoj reči predložilo sudu da četvoricu bivših lidera OVK osudi na kazne od po 45 godina po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Glavna tužiteljka Kim Vest je sudu predložila da Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija osudi po svih 10 tačaka optužnice zbog ličnog doprinosa izvršenjima krivičnih dela. Tužilaštvo će iznošenje završne reči nastaviti sutra u 9 časova, a na raspolaganju ima još oko dva i po sata vremena. Glavna tužiteljka je istakla da su svedočenja i dokazi izneti tokom postupka potvrdili da je izvršenja krivičnih dela bilo i da su optuženi za
