Prolazi, staje sekund da izvidi, a potom ga nonšalantno uzima! Nadzorne kamere snimile sramnu krađu u Novom Sadu: Evo šta mu je bio plen! (video)
Kurir pre 20 minuta
Nadzorne kamere su snimile jednu sramnu krađu u Novom Sadu.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "serbialive_vesti" jedan muškarac je iskoristio trenutak nepažnje da ukrade bicikl, koji je bio naslonjen ispred prodavnice. Na snimku se može videti da muškarac prolazi pored "parkiranog" bicikla, a potom se zaustavlja, merka situaciju koji sekund, a potom ga uzima. Dodaje se da je do krađe došlo na uglu Ulica Pavla Papa i Gajeve. Trenutno nema zvanične potvrde, kao ni epiloga ovog incidenta. Kurir.rs