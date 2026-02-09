Prolazi, staje sekund da izvidi, a potom ga nonšalantno uzima! Nadzorne kamere snimile sramnu krađu u Novom Sadu: Evo šta mu je bio plen! (video)

Nadzorne kamere su snimile jednu sramnu krađu u Novom Sadu.

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "serbialive_vesti" jedan muškarac je iskoristio trenutak nepažnje da ukrade bicikl, koji je bio naslonjen ispred prodavnice. Na snimku se može videti da muškarac prolazi pored "parkiranog" bicikla, a potom se zaustavlja, merka situaciju koji sekund, a potom ga uzima. Dodaje se da je do krađe došlo na uglu Ulica Pavla Papa i Gajeve. Trenutno nema zvanične potvrde, kao ni epiloga ovog incidenta. Kurir.rs