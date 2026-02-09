Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Kurir pre 22 minuta  |  Beta)
Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Morgan Meksvini, šef kabineta premijera Velike Britanije Kira Starmera, podneo je u nedelju ostavku, jer je njegova ideja bila da na mesto ambasadora u SAD postavi Pitera Mendelsona, uprkos Mendelsonovim vezama sa Džefrijem Epstajnom.

Meksvini je rekao da je preuzeo odgovornost zbog toga što je Starmera savetovao da postavi Mendelsona za ambasadora. "Odluka da se Piter Mendelson postavi za ambasadora je bila pogrešna. On je oštetio našu partiju, našu državu i uopšte poverenje u politiku. Kada me je premijer pitao, ja sam ga savetovao da Mendelsona postavi i preuzimam potpunu odgovornost", rekao je Meksvini. Starmerova vlada je obećala da će objaviti sopstvene mejlove i drugu dokumentaciju
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

(Foto) ovu raskošnu epstajnovu nekretninu FBI nije ni taknuo, a krije užase! Pedofil je ovde zlostavljao najmlađe žrtve…

(Foto) ovu raskošnu epstajnovu nekretninu FBI nije ni taknuo, a krije užase! Pedofil je ovde zlostavljao najmlađe žrtve?! "Hteo je da oplodi što više žena"

Blic pre 3 sata
"Ovo je bilo divlje" Procurila slika sa tajne večere iz 2015. godine, a pogledajte listu zvanica: pedofil Epstajn se odmah…

"Ovo je bilo divlje" Procurila slika sa tajne večere iz 2015. godine, a pogledajte listu zvanica: pedofil Epstajn se odmah pohvalio prijateljima

Blic pre 5 sati
Češki premijer podržao uvođenje zabrane društvenih mreža deci mlađoj od 15 godina

Češki premijer podržao uvođenje zabrane društvenih mreža deci mlađoj od 15 godina

Danas pre 6 sati
Još jedna smena u Norveškoj zbog veza sa Džefrijem Epstinom

Još jedna smena u Norveškoj zbog veza sa Džefrijem Epstinom

N1 Info pre 3 sata
"Punopravni vojni odgovor u slučaju napada Evrope na Rusiju - na raspolaganju je sve!" Lavrov bez zadrške rekao kakav bi…

"Punopravni vojni odgovor u slučaju napada Evrope na Rusiju - na raspolaganju je sve!" Lavrov bez zadrške rekao kakav bi scenario bio.

Kurir pre 2 sata
Balističke rakete iznad Kijeva; Zaharova: Ukrajina neuspešna na vojnom terenu

Balističke rakete iznad Kijeva; Zaharova: Ukrajina neuspešna na vojnom terenu

RTS pre 3 sata
Potop preti Velikoj Britaniji: Izdato novo upozorenje na jake kiše, na snazi 89 upozorenja na poplave

Potop preti Velikoj Britaniji: Izdato novo upozorenje na jake kiše, na snazi 89 upozorenja na poplave

Večernje novosti pre 4 sati

Ključne reči

Velika Britanijadzefri epstajn

Svet, najnovije vesti »

Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Kurir pre 22 minuta
U Ukrajinu stiže nešto što potpuno može da promeni tok rata, Zelenski otkrio detalje: "Oni su najbolji na svetu"

U Ukrajinu stiže nešto što potpuno može da promeni tok rata, Zelenski otkrio detalje: "Oni su najbolji na svetu"

Blic pre 27 minuta
General Aleksejev van životne opasnosti

General Aleksejev van životne opasnosti

Politika pre 22 minuta
Supruga premijera Micotakisa doživela saobraćajnu nesreću u Italiji

Supruga premijera Micotakisa doživela saobraćajnu nesreću u Italiji

Politika pre 7 minuta
Po cenu života

Po cenu života

Radar pre 1 sat