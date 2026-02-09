Ukrajina uvodi sankcije stranim firmama: Svako ko pravi komponente za Rusiju našao se na listi

Kurir pre 2 sata  |  Beta)
Ukrajina uvodi sankcije stranim proizvođačima komponenti za ruske dronove i rakete koje se koriste protiv ukrajinske države. "Proizvodnja ovog naoružanja bila bi nemoguća bez ključnih stranih komponenti, koje Rusi i dalje pribavljaju zaobilazeći sankcije.

Upravo protiv takvih kompanija uvodimo nove sankcije – protiv dobavljača komponenti, kao i proizvođača raketa i dronova", napisao je na Iksu predsednik Volodimir Zelenski. On je naveo da je potpisao i dekret za uvođenje sankcija ruskom finansijskom sektoru. "Na listi se nalaze kompanije preko kojih se vrše plaćanja za isporuku komponenti koje se koriste u proizvodnji ruskih raketa i dronova. Sankcije su uvedene i protiv agencija koje podržavaju rusko kripto-tržište
Danas pre 9 sati
UkrajinaRusijaSankcijeVladimir Zelenski

