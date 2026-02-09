Ukrajina uvela sankcije stranim dobavljačima komponenti za ruske dronove i rakete

Danas pre 7 sati  |  Beta
Ukrajina uvela sankcije stranim dobavljačima komponenti za ruske dronove i rakete

Ukrajina uvodi sankcije stranim proizvođačima komponenti za ruske dronove i rakete koje se koriste protiv Ukrajine. „Proizvodnja ovog naoružanja bila bi nemoguća bez ključnih stranih komponenti, koje Rusi i dalje pribavljaju zaobilazeći sankcije.

Upravo protiv takvih kompanija uvodimo nove sankcije – protiv dobavljača komponenti, kao i proizvođača raketa i dronova“, napisao je na Iksu predsednik Volodimir Zelenski. On je naveo da je potpisao i dekret za uvođenje sankcija ruskom finansijskom sektoru. „Na listi se nalaze kompanije preko kojih se vrše plaćanja za isporuku komponenti koje se koriste u proizvodnji ruskih raketa i dronova. Sankcije su uvedene i protiv agencija koje podržavaju rusko kripto-tržište
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ukrajina uvodi sankcije stranim firmama: Svako ko pravi komponente za Rusiju našao se na listi

Ukrajina uvodi sankcije stranim firmama: Svako ko pravi komponente za Rusiju našao se na listi

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Nobelovka dobila dodatnih 7 godina zatvora: Robija na robiju zbog štrajka glađu

Nobelovka dobila dodatnih 7 godina zatvora: Robija na robiju zbog štrajka glađu

Telegraf pre 24 minuta
Ukrajina uvodi sankcije stranim firmama: Svako ko pravi komponente za Rusiju našao se na listi

Ukrajina uvodi sankcije stranim firmama: Svako ko pravi komponente za Rusiju našao se na listi

Kurir pre 1 sat
"Preseklni kablove na pruzi, a onda se šepure okolo": Meloni osudila demonstrante u Milanu

"Preseklni kablove na pruzi, a onda se šepure okolo": Meloni osudila demonstrante u Milanu

Kurir pre 2 sata
Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Kurir pre 3 sata
U Ukrajinu stiže nešto što potpuno može da promeni tok rata, Zelenski otkrio detalje: "Oni su najbolji na svetu"

U Ukrajinu stiže nešto što potpuno može da promeni tok rata, Zelenski otkrio detalje: "Oni su najbolji na svetu"

Blic pre 3 sata