Ukrajina uvela sankcije stranim dobavljačima komponenti za ruske dronove i rakete

Ukrajina uvodi sankcije stranim proizvođačima komponenti za ruske dronove i rakete koje se koriste protiv Ukrajine. „Proizvodnja ovog naoružanja bila bi nemoguća bez ključnih stranih komponenti, koje Rusi i dalje pribavljaju zaobilazeći sankcije.

Upravo protiv takvih kompanija uvodimo nove sankcije – protiv dobavljača komponenti, kao i proizvođača raketa i dronova“, napisao je na Iksu predsednik Volodimir Zelenski. On je naveo da je potpisao i dekret za uvođenje sankcija ruskom finansijskom sektoru. „Na listi se nalaze kompanije preko kojih se vrše plaćanja za isporuku komponenti koje se koriste u proizvodnji ruskih raketa i dronova. Sankcije su uvedene i protiv agencija koje podržavaju rusko kripto-tržište