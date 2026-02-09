Majka preminule devojčice o tome kako se rutinska operacija pretvorila u pakao

ČAČAK – Vest da je četvorogodišnja devojčica Ema M. izgubila život nakon operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici, potresla je Srbiju.

Tačan uzrok smrti deteta biće poznat nakon naložene obdukcije. Roditelji kažu da Ema nije imala zdravstvenih problema, osim tog sa krajnicima. Ipak, rutinska operacija pretvorila se u pakao sa smrtnim ishodom. Dodaje da je nakon toga iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima. Devojčica je, kako kaže njena majka, kada su konačno uspeli da obezbede transport, u Beograd