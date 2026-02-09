Majka preminule devojčice o tome kako se rutinska operacija pretvorila u pakao

Morava info pre 42 minuta  |  RINA, Blic
ČAČAK – Vest da je četvorogodišnja devojčica Ema M. izgubila život nakon operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici, potresla je Srbiju.

Roditelji kažu da Ema nije imala zdravstvenih problema, osim tog sa krajnicima. Ipak, rutinska operacija pretvorila se u pakao sa smrtnim ishodom. Dodaje da je nakon toga iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima. Devojčica je, kako kaže njena majka, kada su konačno uspeli da obezbede transport, u Beograd
Tužan prizor ispred bolnice u Čačku: Porodica, prijatelji i građani se okupili povodom smrti devojčice (4), traže i odgovore (foto)

Blic pre 8 minuta
Sportske.net pre 1 sat
Blic pre 1 sat
RINA pre 53 minuta
Euronews pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Jug press pre 3 minuta
Gradski portal 018 pre 13 minuta
Gradski portal 018 pre 13 minuta
Gradski portal 018 pre 12 minuta
Blic pre 8 minuta