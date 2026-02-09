Tužioci: Dokazali smo da su Tači i saoptuženi imali i sproveli zločinačku nameru

Tužioci specijalnog suda u Hagu tvrdili su danas da su dokazali "zajedničku zločinačku nameru" koju su imali i sproveli bivši vođa OVK Hašim Tači i trojica saoptuženih za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji, 1998-99.Za zlodela nad Srbima, Romima i Albancima, koje je OVK proglasila za "kolaboracioniste", u više od 40 pritvora na Kosovu i na severu Albanije, zajedno sa Tačijem su optuženi Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići. Svi su bili vodeći članovi