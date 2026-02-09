Radno vreme za Sretenje: Kako će raditi prodavnice i benzinske pumpe u Beogradu

Na dan državnog praznika Sretenje, u nedelju 15. februara, dežurni prodajni objekti u Beogradu mogu da budu zatvoreni, dok u ponedeljak 16. februara moraju da rade najmanje od devet do 12 sati, a ista satnica važi i za utorak 17. februara, saopštio je Sekretarijat za privredu Grada Beograda.

Kako je navedeno, na dan državnog praznika Sretenje (15. i 16. februara), nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati mogu da budu zatvoreni. Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu rade najmanje u vremenu od šest do 20 sati. Naglašava se i da su dežurni
