CIK BiH: Siniša Karan novi predsednik Republike Srpske

NIN pre 2 sata  |  Beta
CIK BiH: Siniša Karan novi predsednik Republike Srpske

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) objavila je sinoć preliminarne rezultate prevremenih izbora za predsednika RS, prema kojima je Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) osvojio je 224.384 glasa, a Branko Blanuša (SDS), kandidat opozicije 213.513 glasova.

CIK BiH će morati utvrditi rezultate ovih izbora i potvrditi, pre nego što Karan preuzme mandat. U nedelju su ponovljeni izbori na 136 biračkih mesta u 17 opština i gradova u Repulike Srpske, na osnovu ranije odluke CIK-a da poništi rezultate izbora sa tih biračkih mesta zbog utvrđenih izbornih neregularnosti. Na ponovljenim izborima glasalo je skoro 42.000 birača, a Siniša Karan je dobio više od deset hiljada glasova. Prevremeni predsednički izbori u RS održani su
Blic pre 9 minuta
RTS pre 9 minuta
Blic pre 1 sat
Vreme pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Euronews pre 3 sata
BBC News pre 3 sata
Blic pre 9 minuta
RTS pre 9 minuta
Blic pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Sputnik pre 44 minuta