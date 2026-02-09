Poraz košarkaša Vašingtona od Majamija, Vukčević - Jović 14:4

Poraz košarkaša Vašingtona od Majamija, Vukčević - Jović 14:4

Nikola Jović je igrao samo u finišu meča i za šest minuta ubacio četiri poena, uz dve asistencije

VAŠINGTON – Košarkaši Vašingtona poraženi su večeras od Majamija rezultatom 132:101 u utakmici NBA lige, uz 14 poena Tristana Vukčevića. Srpski reprezentativac je za 19 minuta na parketu pogodio četiri trojke, a imao je i četiri skoka i jednu asistenciju, prenosi Tanjug. Sa druge strane, Nikola Jović je igrao samo u finišu meča i za šest minuta ubacio četiri poena, uz dve asistencije.
