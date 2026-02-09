CLS i Sindikat GSP: Suspendovan tender za nabavku 85 tramvaja, gradske vlasti krivac

Radio sto plus pre 1 sat
Tender za nabavku 85 kratkih tramvaja za GSP Beograd je suspendovan zbog uloženog zahteva za zaštitu prava ponuđača, za šta odgovornost snosi gradska vlast, saopštili su jutros iz Centra za lokalnu samoupravu i sindikata “Centar” iz GSP-a.

Te organizacije navode da su više puta upozoravale javnost da se ovako raspisanim tenderom favorizuje turska fabrika “Bozankaja” zbog čega će se drugi ponuđači žaliti na diskriminaciju, kao i dovoditi u pitanje zakonitost ove nabavke. “Ova gradska vlast ponavlja istu grešku iz februara prošle godine, kad je sličan tender za nabavku tramvaja povučen takođe zbog prigovora više evropskih fabrika na diskriminaciju i sumnji u nameštanje”, navodi se u saopštenju. Dodaje
