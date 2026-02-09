CIK BiH: Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske

CIK BiH: Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske

Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan osvojio je 224.384 glasova ili 50,54 odsto, objavio CIK BiH. Karan je poručio da će biti predsednik svih građana bez podela.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH objavila je preliminarne rezultate ponovljenih prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, na osnovu kojih je kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan osvojio 224.384 glasova ili 50,54 odsto. Na sajtu CIK-a se navodi da je kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša osvojio 213.513 glasova ili 48,09 odsto, prenela je RTRS. Prethodno je SNSD proglasio sinoć pobedu svog kandidata na
