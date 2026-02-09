Opozicioni političar u Venecueli kidnapovan nekoliko sati pošto je pušten iz zatvora

RTS pre 3 sata
Opozicioni političar u Venecueli kidnapovan nekoliko sati pošto je pušten iz zatvora

Istaknuti venecuelanski opozicioni političar Huan Pablo Gvanipa otet je u Karakasu u nedelju uveče, samo nekoliko sati nakon puštanja iz zatvora, tvrde njegov sin i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado.

Venecuelanski opozicioni lider Huan Pablo Gvanipa, bivši poslanik Nacionalne skupštine Venecuele, otet je u Karakasu oko ponoći po lokalnom vremenu, samo nekoliko sati nakon što je pušten iz zatvora, saopštila je opoziciona liderka i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado. "Huan Pablo Gvanipa otet je pre samo nekoliko minuta u kvartu Los Čoros u Karakasu. Teško naoružani ljudi, u civilnoj odeći, stigli su sa četiri vozila i silom ga odveli.
VenecuelaNobelova nagradaNobelova nagrada za mir

