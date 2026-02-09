Stiglo oko 2 i po miliona prijava za upis bespravnih objekata: Kada će početi upis u katastar nepokretnosti?

Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, po zakonu "Svoj na svome", istekao je u ponoć. Kako saznaje RTS, podneto je 2.470.000 prijava. U protekla tri dana, za koliko je bio produžen rok za prijavljivanje, interesovanje građana bilo je veliko u celoj Srbiji. To su zabeležili naši reporteri u Nišu, Užicu, Smederevu i Valjevu.

Podneto je 9700 prijava za ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata u Valjevu, mada je procenjeno da ih ima oko 90 000. Redovi su bili i poslednjeg dana za prijavljivanje, ne samo u Valjevu, već i u Nišu, Smederevu i Užicu. “Kuća je upisana temelj kad sam kopao i došlo je da plaćam kad sam pokrio. Legalizovao sam i u Valjevu kuću, sve završio. Neko je zatajio negde” “Pa, imam gore u selu neki plac, koji smo muž i ja platili, imamo neki manji objekat ozidan i ja