Za upis bespravnih objekata u Kragujevcu 28.000 prijava

Infozija pre 15 minuta
Za upis bespravnih objekata u Kragujevcu 28.000 prijava

Kragujevcu je prijave za upis bespravnih objekata, na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, podnelo oko 28.000 građana.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima stupio je na snagu krajem oktobra, a njime je omogućeno da vlasnici bespravnih objekata ozakone svoju imovinu uz naknadu od 100 do 1.000 evra. Rok za prijavu za upis objekata prvobitno je bio 5. februar, ali je produžen tri dana zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu. Građani su imali priliku da podnesu prijavu i preko aplikacije „Svoj na svome“ i u
