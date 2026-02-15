„Umesto da rešavaju naše zahteve šalju policiju i BIA“: Proizvođači mleka nastavljaju blokadu Ibarske magistrale

Beta
„Umesto da rešavaju naše zahteve šalju policiju i BIA“: Proizvođači mleka nastavljaju blokadu Ibarske magistrale
Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je večeras agenciji Beta da pripadnici policije iz Čačka i Kraljeva, kao i Bezbedonosno-informativne agencije (BIA), prete učesnicima blokade Ibarske magistrale u selu Mrčajevci kod Čačka i traže od njih da ukolone traktore sa magistrale.On je dodao da im je zaprećeno da će, ukoliko to ne urade, dobiti prekršajne kazne. Veljković je dodao da pored poljoprivrednika koji su vlasnici
