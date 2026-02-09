Naša pevačica se hrani po uzoru na Novaka Đokovića: Pokazala jednostavnu i zdravu večeru "Imam više energije"

Nina Badrić pre nekoliko godina postala je vegan o čemu je otvoreno govorila.

Pevačicu smatraju jednom od najlepših i najzgodnijih na sceni a sada je pokazala kako se hrani. Nina se potrudila da sebi napravi zdravu večeru koja se brzo sprema pa je to podelila sa pratiocima. U pitanju je veganska lepinja punjena sočivom, pečurkama i spanaćem. Inače, Nina je priznala da oseća benefite otkako je postala vegan. - Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje