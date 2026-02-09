Naša pevačica se hrani po uzoru na Novaka Đokovića: Pokazala jednostavnu i zdravu večeru "Imam više energije"

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs
Naša pevačica se hrani po uzoru na Novaka Đokovića: Pokazala jednostavnu i zdravu večeru "Imam više energije"

Nina Badrić pre nekoliko godina postala je vegan o čemu je otvoreno govorila.

Pevačicu smatraju jednom od najlepših i najzgodnijih na sceni a sada je pokazala kako se hrani. Nina se potrudila da sebi napravi zdravu večeru koja se brzo sprema pa je to podelila sa pratiocima. U pitanju je veganska lepinja punjena sočivom, pečurkama i spanaćem. Inače, Nina je priznala da oseća benefite otkako je postala vegan. - Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Hrani se po uzoru na Novaka Đokovića, a ovo je jedan njen obrok. Pevačica pokazala jednostavnu i zdravu večeru koju svako ume…

Hrani se po uzoru na Novaka Đokovića, a ovo je jedan njen obrok. Pevačica pokazala jednostavnu i zdravu večeru koju svako ume da spremi: "Imam više energije"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićNina Badrić

Zabava, najnovije vesti »

(Foto) Simona Manojlović je mis Srbije 2026. Prošlogodišnja misica Aleksandra Rutović joj predala krunu! Uspela sve da očara…

(Foto) Simona Manojlović je mis Srbije 2026. Prošlogodišnja misica Aleksandra Rutović joj predala krunu! Uspela sve da očara

Blic pre 32 minuta
Sočan kad god vam zatreba: Evo kako da limun ostane svež i pun soka duže od tri nedelje!

Sočan kad god vam zatreba: Evo kako da limun ostane svež i pun soka duže od tri nedelje!

Kurir pre 52 minuta
"Dve godine naših živaca" Kristijan o nasledniku i odnosu sa Kristinom: "Slomili smo vazu, pa napravili novu"

"Dve godine naših živaca" Kristijan o nasledniku i odnosu sa Kristinom: "Slomili smo vazu, pa napravili novu"

Telegraf pre 1 sat
Naša pevačica se hrani po uzoru na Novaka Đokovića: Pokazala jednostavnu i zdravu večeru "Imam više energije"

Naša pevačica se hrani po uzoru na Novaka Đokovića: Pokazala jednostavnu i zdravu večeru "Imam više energije"

Telegraf pre 42 minuta
Milica Pavlović i Peđa Jovanović na američkoj turneji nakon koncerta uživali u baru na Menhetnu: "Ovo se pamti"

Milica Pavlović i Peđa Jovanović na američkoj turneji nakon koncerta uživali u baru na Menhetnu: "Ovo se pamti"

Blic pre 2 sata