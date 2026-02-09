„Đokovićevi navijači, imate razloga za nadu“

Pokazao je Novak Đoković na Australijan openu da ima i želje, volje, a i goriva za nadmetanje sa mlađim igračima, a Greg Rusedski, bivši britanski teniser, imao je posle prvog grend slema u sezoni ohrabrujuću poruku za navijače srpskog asa uz jedan savet.

U ovoj fazi karijere Novaku Đokoviću prioriet su grend slemovi, a na Australijan openu pokazao je da je fizički spreman da ulazi u završnice najvećih turnira. Pred njim su ove sezone još tri grend slema, a Rusedski smatra da Novak ne bi trebalo da igra na sva tri. – Mislim da bi Novak trebalo da preskoči Rolan Garos i da se fokusira na Vimbldon – rekao je Rusedski u svom podkastu. Potom je objasnio i zbog čega. – Đokovićevi navijači, imate mnogo razloga za nadu.