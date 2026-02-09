“Đokovićevi navijači, imate razloga za nadu”

Vesti online pre 36 minuta  |  Sputnjik (P. V.)
“Đokovićevi navijači, imate razloga za nadu”

Pokazao je Novak Đoković na Australijan openu da ima i želje, volje, a i goriva za nadmetanje sa mlađim igračima, a Greg Rusedski, bivši britanski teniser, imao je posle prvog grend slema u sezoni ohrabrujuću poruku za navijače srpskog asa uz jedan savet.

U ovoj fazi karijere Novaku Đokoviću prioriet su grend slemovi, a na Australijan openu pokazao je da je fizički spreman da ulazi u završnice najvećih turnira. Pred njim su ove sezone još tri grend slema, a Rusedski smatra da Novak ne bi trebalo da igra na sva tri. – Mislim da bi Novak trebalo da preskoči Rolan Garos i da se fokusira na Vimbldon – rekao je Rusedski u svom podkastu. Potom je objasnio i zbog čega. – Đokovićevi navijači, imate mnogo razloga za nadu.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

„Đokovićevi navijači, imate razloga za nadu“

„Đokovićevi navijači, imate razloga za nadu“

Sputnik pre 51 minuta
"Pogrešio si sa Đokovićem": Otkriveno šta je Nadal rekao Alkarazu

"Pogrešio si sa Đokovićem": Otkriveno šta je Nadal rekao Alkarazu

Mondo pre 26 minuta
“Alkaras će biti prvi teniski milijarder posle Federera”

“Alkaras će biti prvi teniski milijarder posle Federera”

Vesti online pre 2 sata
Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali…

Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali će Siner biti bolji na Ju-Es openu“

Danas pre 4 sati
Eksperti se nisu dovoljno opekli na Đokovića? Ovo je kvota da Novak osvaja Rolan Garos

Eksperti se nisu dovoljno opekli na Đokovića? Ovo je kvota da Novak osvaja Rolan Garos

Telegraf pre 4 sati
Đoković zadržao treću poziciju

Đoković zadržao treću poziciju

Vesti online pre 6 sati
Dok Novak uživa na ZOI, pozicija mu ostaje neugrožena

Dok Novak uživa na ZOI, pozicija mu ostaje neugrožena

Sport klub pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisRolan GarosVimbldonGrend slemAustralian Open

Sport, najnovije vesti »

Zvezda poslala skupo plaćenog stranca na pozajmicu

Zvezda poslala skupo plaćenog stranca na pozajmicu

Danas pre 6 minuta
I to smo dočekali: Kažnjene sudije iz ABA lige!

I to smo dočekali: Kažnjene sudije iz ABA lige!

Hot sport pre 16 minuta
Predstavljen špansko-srpski fudbalski rečnik: Direktor ACG, gospodin Nebojša Žugić, ističe značaj sporta, jezika i kulture za…

Predstavljen špansko-srpski fudbalski rečnik: Direktor ACG, gospodin Nebojša Žugić, ističe značaj sporta, jezika i kulture za decu!

Hot sport pre 16 minuta
UŽIVO: Zvezda juri brejk, u Morači bez dvojice bitnih igrača

UŽIVO: Zvezda juri brejk, u Morači bez dvojice bitnih igrača

Sport klub pre 16 minuta
Budućnost - Crvena zvezda, uživo: Crveno-beli idu po duplu pobedu protiv lidera tabele

Budućnost - Crvena zvezda, uživo: Crveno-beli idu po duplu pobedu protiv lidera tabele

Mondo pre 16 minuta