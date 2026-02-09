Vučiću crkveno odlikovanje

Episkop bihaćko-petrovački Srpske pravoslavne crkve Sergije uručio je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću Orden novomučenika bihaćko-petrovačkih, za, kako je naveo, pokazano dobročinstvo i ljubav prema toj eparhiji i manastiru Rmanj, uz “molitvu i želju” da i dalje vodi Srbiju.

Episkop Sergije je rekao da se orden dodeljuje Vučiću za pomoć “prekodrinskim Srbima”, uključujući Eparhiju bihaćko-petrovačku, koja je, prema njegovim rečima, decenijama bila zapostavljena. On je naveo da Vučićeva podrška nije bila ograničena samo na manastir Rmanj, već i na različite projekte u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, ocenjujući da se ta pomoć doživljava kao briga i ljubav matice prema Srbima van Srbije. “Iskušenja su velika i pritisci