Zastava 101 pobedila na reliju Budimpešta - Bamako 2026

• Start – Budimpešta (23. januar) • Slovenija • Italija – ukrcavanje na trajekt u Đenovi • Maroko • Mauritania • Senegal • Gvineja • Sijera Leone – cilj Fritaun (9. februar) Na ovogodišnjem reliju zablistala je naša Zastava 101 GTL iz 1987, tima Zastavaval Afrikaba ( https://www.facebook.com/p/Zastav%C3%A1val-Afrik%C3%A1ba-61557057666538/) iz mađarskog grada Gjungjoša. Na društvenim mrežama tima, kao i na stranici Zastava 101 Kluba (