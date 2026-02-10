Zlatni olimpijac Franjo: "Nemam nikakve veze sa Hrvatskom"

Švajcarski skijaš Franjo fon Almen (24), zasad najuspješniji sportista na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama, razrešio je dilemu oko njegvog porekla.

Fon Almen je, podsetimo, jedini takmičar koji je osvojio dve zlatne medalje: najpre je trijumfovao u spustu, a potom i u timskoj kombinaciji, gde je nastupio u paru sa sunarodnikom Tangujem Nefom. Pored uspeha na skijaškoj stazi, Fon Almen je veliku pažnju privukao i zbog svog imena, pretežno je zainteresovao javnost u Hrvatskoj, logično. Franjo je, naravno, najčešće ime na tim prostorima i prilično neobično za jednog Švajcarca. Upravo zbog velike znatiželje Hrvata