Cena karte za umetničko klizanje na ZOI će sve šokirati! Paprene su, ali za 30 evra možete da vidite najbolje.

Ilja Malinin, američki „Quad God“ i favorit za medalju u muškom kratkom programu, nastupa danas (10. februar 2026) na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, a ljubitelji umetničkog klizanja koji žele da gledaju njegove nastupe mogu da se pripreme na velike razlike u cenama ulaznica.

Iznpos koji svako mora da izdvoji uopšte nije mali, naročito kada na led izlaze najbolji. Umetničko klizanje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini privlači milione gledalaca širom sveta. Tako je i na smaom Igrama gde navijači moraju da izdvoje nekoliko stotina evra kako bi uživali u bravurama najboljih klizača današnjice. Za najtraženije nastupe, cene ulaznica rastu: Tako z aslobodne plesove najjeftinija karta košta 280 evra, a zanimljivo je da trenutno