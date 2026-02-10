Stvara se nova raspodela moći Tramp povukao rizičan potez, a Evropu će skupo da košta: sve ima veze sa NATO

Blic pre 5 sati
Stvara se nova raspodela moći Tramp povukao rizičan potez, a Evropu će skupo da košta: sve ima veze sa NATO

Premeštanje nadležnosti predstavlja korak ka decentralizaciji moći unutar NATO strukture.

Evropski oficiri preuzimaju NATO vojne komande u Napulju i Norfolku, dok SAD zauzimaju tri niže komande. Sjedinjene Države odlučile su da prepuste dve visoke komandne pozicije u NATO-u evropskim oficirima, što označava značajnu promenu u vojnoj strukturi Alijanse. Ova odluka deo je šire strategije da evropske zemlje preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Odluka dolazi u trenutku kada SAD insistiraju na većem angažmanu evropskih saveznika u okviru NATO-a.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Reuters: Sad će predati dva komandna mesta NATO Evropljanima

Reuters: Sad će predati dva komandna mesta NATO Evropljanima

Telegraf pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATO

Svet, najnovije vesti »

Reuters: Sad će predati dva komandna mesta NATO Evropljanima

Reuters: Sad će predati dva komandna mesta NATO Evropljanima

Telegraf pre 53 minuta
Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća…

Klanica na istoku afričke države: Pobunjenici lojalni ISIS-u masakrirali 20 ljudi u jednom selu! Izvršena su zastrašujuća zverstva! (video)

Kurir pre 1 sat
Ubice, silovatelji i teški nasilnici - napolje iz švedske i EU! Stokholm se zalaže za lakšu deporataciju kriminalaca koji nisu…

Ubice, silovatelji i teški nasilnici - napolje iz švedske i EU! Stokholm se zalaže za lakšu deporataciju kriminalaca koji nisu državljani EU

Kurir pre 2 sata
(Mapa) Izveštaj sa fronta: Gori Abrams, nekoliko brigada VSU u ofanzivu u Zaporožju, Rusi napreduju kod Slavjanska i Kupjanska…

(Mapa) Izveštaj sa fronta: Gori Abrams, nekoliko brigada VSU u ofanzivu u Zaporožju, Rusi napreduju kod Slavjanska i Kupjanska (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Kurir pre 3 sata