Stvara se nova raspodela moći Tramp povukao rizičan potez, a Evropu će skupo da košta: sve ima veze sa NATO

Premeštanje nadležnosti predstavlja korak ka decentralizaciji moći unutar NATO strukture.

Evropski oficiri preuzimaju NATO vojne komande u Napulju i Norfolku, dok SAD zauzimaju tri niže komande. Sjedinjene Države odlučile su da prepuste dve visoke komandne pozicije u NATO-u evropskim oficirima, što označava značajnu promenu u vojnoj strukturi Alijanse. Ova odluka deo je šire strategije da evropske zemlje preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Odluka dolazi u trenutku kada SAD insistiraju na većem angažmanu evropskih saveznika u okviru NATO-a.