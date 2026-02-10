Žena Ace Sofronijevića pokazala trudnički stomak: Dva meseca pred porođaj sreća ne može da se sakrije, Kosana zrači posebnim sjajem

Blic pre 51 minuta
Žena Ace Sofronijevića pokazala trudnički stomak: Dva meseca pred porođaj sreća ne može da se sakrije, Kosana zrači posebnim…

Aca Sofronijević ističe kako su venčanje i crkvena ceremonija u Hramu Svetog Save ostavili na njega dubok utisak.

Prva bračna noć protekla je u opuštenom razgovoru, stvarajući nezaboravne uspomene. Supruga Ace Sofronijevića podelila je sa pratiocima nežan trenutak koji je mnoge dirnuo. Dva meseca pred porođaj, Kosana je pokazala trudnički stomak, zračeći spokojem i posebnom energijom koju, kako kažu, samo buduće majke imaju. Aca Sofronijević i Kosana sa osmehom broje dane do proleća, kada će se njihova porodica prvi put upotpuniti. Do tada, svaki dan protiče u znaku
Otvori na blic.rs

Blic »

(Video) "Samo mu je suza krenula" Otac je Milanu Miloševiću pred smrt priznao da se kaje, a stariji brat je izvršio…

(Video) "Samo mu je suza krenula" Otac je Milanu Miloševiću pred smrt priznao da se kaje, a stariji brat je izvršio samoubistvo: "Okačio se za cevi od radijatora"

Blic pre 4 satijoš 2 povezane
Oglasila se bolnica u Čačku o smrti devojčice (4) posle operacije krajnika. Naložena unutrašnja provera: "Preduzimamo sve mere…

Oglasila se bolnica u Čačku o smrti devojčice (4) posle operacije krajnika. Naložena unutrašnja provera: "Preduzimamo sve mere da utvrdimo razlog"

Blic pre 5 sati
"Zvaću Mariju Šerifović za savet" Bivši učesnik Zvezda Granda ove godine na PZE: Otkrio zbog čega misli da će pobediti (video)…

"Zvaću Mariju Šerifović za savet" Bivši učesnik Zvezda Granda ove godine na PZE: Otkrio zbog čega misli da će pobediti (video)

Blic pre 4 sati
Otišli smo da radimo na Aljasku i vratili se sa 15.000 dolara: Studenti iz Beograda odlično zaradili, evo kako se zaposliti i…

Otišli smo da radimo na Aljasku i vratili se sa 15.000 dolara: Studenti iz Beograda odlično zaradili, evo kako se zaposliti i gde se prijaviti

Blic pre 2 sata
(Foto, video) Otmičari traže milione! Porodica ima još manje od 2 sata: Poznata voditeljka danima ne zna gde joj je majka…

(Foto, video) Otmičari traže milione! Porodica ima još manje od 2 sata: Poznata voditeljka danima ne zna gde joj je majka, krenula u crkvu i nestala

Blic pre 2 sata
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

Žena Ace Sofronijevića pokazala trudnički stomak: Dva meseca pred porođaj sreća ne može da se sakrije, Kosana zrači posebnim…

Žena Ace Sofronijevića pokazala trudnički stomak: Dva meseca pred porođaj sreća ne može da se sakrije, Kosana zrači posebnim sjajem

Blic pre 51 minuta
"Pitaću Mariju Šerifović za savet" Bivši takmičar Zvezda Granda učestvuje na PZE26: "Ovo je teže i ozbiljnije"

"Pitaću Mariju Šerifović za savet" Bivši takmičar Zvezda Granda učestvuje na PZE26: "Ovo je teže i ozbiljnije"

Telegraf pre 3 sata
"Zvaću Mariju Šerifović za savet" Bivši učesnik Zvezda Granda ove godine na PZE: Otkrio zbog čega misli da će pobediti (video)…

"Zvaću Mariju Šerifović za savet" Bivši učesnik Zvezda Granda ove godine na PZE: Otkrio zbog čega misli da će pobediti (video)

Blic pre 4 sati
"Zarađujem novac od svoje ranjivosti" Vlada Aleksić i Nikola Rakočević u iskrenom razgovoru, progovorili i o muško-ženskim…

"Zarađujem novac od svoje ranjivosti" Vlada Aleksić i Nikola Rakočević u iskrenom razgovoru, progovorili i o muško-ženskim odnosima: Ima manipulacije (video)

Blic pre 4 sati
Ana uzela mastan papir i očistila sve da sija: Ljudi u čudu gledaju kako je rešila problem koji muči svaku drugu kuću u Srbiji…

Ana uzela mastan papir i očistila sve da sija: Ljudi u čudu gledaju kako je rešila problem koji muči svaku drugu kuću u Srbiji (video)

Blic pre 3 sata