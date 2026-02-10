"Zvaću Mariju Šerifović za savet" Bivši učesnik Zvezda Granda ove godine na PZE: Otkrio zbog čega misli da će pobediti (video)…

Istakao je povezanost sa Marijom Šerifović sa kojom je i iz istog grada Rekao je da mu je učešće u Zvezdama Granda dosta pomoglo Aleksandar Radojević jedan je od učesnika ovogodišnjeg takmičenja za Pesmu Evrovizije gde se predstavlja pesmom "Sudbina".

Inače, on je od ranije poznat publici kroz takmičenje "Zvezda Granda". Aleksandar je sada rekao kakva očekivanja ima od takmičenja, kao i zbog čega smatra da baš on treba da predstavlja Srbiju na Evroviziji. - Smatram da imam kvalitetnu pesmu, vokalno jaku. Sarađivao sam sa švedskom produkcijom, a poznato je da Šveđani imaju najveći uspeh kada je Evrovizija u pitanju, mislim da je to lep paket - rekao je on, pa uporedio učešće u "Zvezdama Granda" sa PZE. - Potekao