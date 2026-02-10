"Zvaću Mariju Šerifović za savet" Bivši učesnik Zvezda Granda ove godine na PZE: Otkrio zbog čega misli da će pobediti (video)

Blic pre 58 minuta
"Zvaću Mariju Šerifović za savet" Bivši učesnik Zvezda Granda ove godine na PZE: Otkrio zbog čega misli da će pobediti (video)…

Istakao je povezanost sa Marijom Šerifović sa kojom je i iz istog grada Rekao je da mu je učešće u Zvezdama Granda dosta pomoglo Aleksandar Radojević jedan je od učesnika ovogodišnjeg takmičenja za Pesmu Evrovizije gde se predstavlja pesmom "Sudbina".

Inače, on je od ranije poznat publici kroz takmičenje "Zvezda Granda". Aleksandar je sada rekao kakva očekivanja ima od takmičenja, kao i zbog čega smatra da baš on treba da predstavlja Srbiju na Evroviziji. - Smatram da imam kvalitetnu pesmu, vokalno jaku. Sarađivao sam sa švedskom produkcijom, a poznato je da Šveđani imaju najveći uspeh kada je Evrovizija u pitanju, mislim da je to lep paket - rekao je on, pa uporedio učešće u "Zvezdama Granda" sa PZE. - Potekao
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Pitaću Mariju Šerifović za savet" Bivši takmičar Zvezda Granda učestvuje na PZE26: "Ovo je teže i ozbiljnije"

"Pitaću Mariju Šerifović za savet" Bivši takmičar Zvezda Granda učestvuje na PZE26: "Ovo je teže i ozbiljnije"

Telegraf pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Marija ŠerifovićEvrovizijaZvezde GrandaEurosongEvrosongPesma EvrovizijeŠvedska

Zabava, najnovije vesti »

"Pitaću Mariju Šerifović za savet" Bivši takmičar Zvezda Granda učestvuje na PZE26: "Ovo je teže i ozbiljnije"

"Pitaću Mariju Šerifović za savet" Bivši takmičar Zvezda Granda učestvuje na PZE26: "Ovo je teže i ozbiljnije"

Telegraf pre 17 minuta
Ana uzela mastan papir i očistila sve da sija: Ljudi u čudu gledaju kako je rešila problem koji muči svaku drugu kuću u Srbiji…

Ana uzela mastan papir i očistila sve da sija: Ljudi u čudu gledaju kako je rešila problem koji muči svaku drugu kuću u Srbiji (video)

Blic pre 33 minuta
"Zarađujem novac od svoje ranjivosti" Vlada Aleksić i Nikola Rakočević u iskrenom razgovoru, progovorili i o muško-ženskim…

"Zarađujem novac od svoje ranjivosti" Vlada Aleksić i Nikola Rakočević u iskrenom razgovoru, progovorili i o muško-ženskim odnosima: Ima manipulacije (video)

Blic pre 1 sat
"Zvaću Mariju Šerifović za savet" Bivši učesnik Zvezda Granda ove godine na PZE: Otkrio zbog čega misli da će pobediti (video)…

"Zvaću Mariju Šerifović za savet" Bivši učesnik Zvezda Granda ove godine na PZE: Otkrio zbog čega misli da će pobediti (video)

Blic pre 58 minuta
(Video) "Samo mu je suza krenula" Otac je Milanu Miloševiću pred smrt priznao da se kaje, a stariji brat je izvršio…

(Video) "Samo mu je suza krenula" Otac je Milanu Miloševiću pred smrt priznao da se kaje, a stariji brat je izvršio samoubistvo: "Okačio se za cevi od radijatora"

Blic pre 1 sat