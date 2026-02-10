"Pitaću Mariju Šerifović za savet" Bivši takmičar Zvezda Granda učestvuje na PZE26: "Ovo je teže i ozbiljnije"

Telegraf
Aleksandar Radojević, poznat publici iz takmičenja "Zvezda Granda", ove godine se takmiči za "Pesmu Evrovizije" sa pesmom "Sudbina".

On ističe da je spreman i da veruje u svoj nastup, ali i da iskustvo iz prethodnih takmičenja značajno utiče na njegovu pripremu. - Smatram da imam kvalitetnu pesmu, vokalno jaku. Sarađivao sam sa švedskom produkcijom, a poznato je da Šveđani imaju najveći uspeh kada je Evrovizija u pitanju, mislim da je to lep paket - rekao je on, pa uporedio učešće u "Zvezdama Granda" sa PZE. - Potekao sam iz Zvezda Granda, ali mislim daje ovo teže i ozbiljnije jer se sada
