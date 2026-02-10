Elektrifikacija izlazi na berzu: Electro-Alfa kao novi regionalni IPO

U trenutku kada evropska elektroenergetska infrastruktura ulazi u višegodišnji investicioni superciklus, podstaknut energetskom tranzicijom, rastom potražnje za električnom energijom, razvojem AI data centara i modernizacijom distributivnih mreža, sektor električne opreme i inženjering, nabavke i izgradnje (engl. engineering, procurement and construction - EPC) usluga postaje jedan od ključnih dobitnika nove industrijske politike Evropske unije. U okviru