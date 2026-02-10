Macron poručuje: Evropa mora da se suprotstavi Trumpu oko trgovine i tehnologije

Francuski predsednik Emmanuel Macron izjavio je da Evropska unija mora da zauzme oštriji stav prema američkom predsedniku Donaldu Trumpu, koji, kako je rekao, gura ka "rasparčavanju" bloka.

Macron je, u intervjuu za listove "Le Monde" i "Financial Times", rekao da ove godine očekuje sukob sa američkim predsednikom zbog regulative EU u oblasti digitalnih usluga, što bi moglo da dovede do toga da Vašington uvede nove carine Uniji. "SAD će nas u narednim mesecima, to je izvesno, napasti zbog digitalne regulative", rekao je Macron. Dodao je da bi Španija i Francuska mogle da se nađu na meti zbog predloga da se deci zabrani korišćenje društvenih mreža. EU