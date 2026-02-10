Održan protest podrške zaposlenima u pravosuđu ispred Ustavnog suda

Danas pre 23 minuta  |  Beta
Održan protest podrške zaposlenima u pravosuđu ispred Ustavnog suda

Ispred Ustavnog suda u Beogradu održan je večeras studentski protest „Smene umesto čestitki“ u znak podrške zaposlenima u pravosuđu.

Okupljeni su blokirali saobraćaj u Bulevaru kralja Aleksandra u smeru ka Domu Narodne skupštine, javila je reporterka Bete. Studentkinja koja se obratila građanima rekla je da vlast pokušava da svede Ustav na „formu bez zadržaja“ te dodala da je neophodno preispitati nedavno usvojene izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić. „Uglješa Mrdić, predlagač zakona, rekao je u javnom nastupu da su ovi zakoni doneti
Čišćenje prosvete od najboljih

Radar pre 18 minuta
Tužilaštva S. Makedonije i Srbije sarađuju na utvrđivanju porekla droge otkrivene u Konjuhu

Danas pre 3 sata
Sutra u Vojvodini advokati stupaju u jednodnevnu obustavu rada zbog Mrdićevih zakona

Danas pre 5 sati
Visoki savet tužilaštva u petak 13. februara razmatra listu kandidata za TOK

Danas pre 4 sati
Visoki savet tužilaštva u petak razmatra listu kandidata za TOK

Radio 021 pre 2 sata
BIRN: Od Skoplja do Kruševca – firme i osobe povezane sa uzgojem marihuane

Serbian News Media pre 3 sata
BIRN: Srpski državljani povezani sa zaplenom devet tona marihuane u Skoplju

Vreme pre 4 sati

Ključne reči

MarihuanaTužilaštvoSrpska napredna strankaSNSKruševac

Vremenska prognoza za utorak 10. februar 2026: Danas pretežno oblačno i hladnije

Beta pre 8 minuta
Pretežno oblačno i hladnije, mestimično s padavinama i košavom

RTV pre 8 minuta
Život posle naprednjaka

Radar pre 18 minuta
Čišćenje prosvete od najboljih

Radar pre 18 minuta
Policijska stanica na Paliluli ponovo krenula sa radom

Danas pre 23 minuta