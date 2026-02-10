Održan protest podrške zaposlenima u pravosuđu ispred Ustavnog suda

Ispred Ustavnog suda u Beogradu održan je večeras studentski protest „Smene umesto čestitki“ u znak podrške zaposlenima u pravosuđu.

Okupljeni su blokirali saobraćaj u Bulevaru kralja Aleksandra u smeru ka Domu Narodne skupštine, javila je reporterka Bete. Studentkinja koja se obratila građanima rekla je da vlast pokušava da svede Ustav na „formu bez zadržaja“ te dodala da je neophodno preispitati nedavno usvojene izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić. „Uglješa Mrdić, predlagač zakona, rekao je u javnom nastupu da su ovi zakoni doneti