Održan protest zbog Mrdićevih zakona, advokati u Vojvodini u jednodnevnoj obustavi rada

Insajder pre 6 sati
Održan protest zbog Mrdićevih zakona, advokati u Vojvodini u jednodnevnoj obustavi rada

Advokati u Vojvodini danas su u jednodnevnoj obustavi rada zbog usvajanja seta zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, a tokom protesta ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu priključlili su im se sudije, tužioci i građani. Oni smatraju da izmene tih zakona ugrožavaju temelje demokratskog uređenja društva.

Okupljeni su pravili buku duvanjem u pištaljke i vuvuzele. Njima se priključio i deo zaposlenih u sudu, što je izazvalo veliku aplauz i podršku okupljenih. Advokat je sudijama poručio da je još u Dušanovom zakoniku pre sedam vekova ispisano da moraju "da sude po zakonu, a ne po strahu od cara", te da taj nalog postoji i danas. Sudija Mirjana Šponja na protestu ispred novosadskog suda kazala je da je vladavina prava ugrožena donošenjem zakona u čiju proceduru
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

FOTO i VIDEO: Advokati, sa protesta poručili da su u borbi za nezavisno sudstvo zajedno sa sudijama i tužiocima

FOTO i VIDEO: Advokati, sa protesta poručili da su u borbi za nezavisno sudstvo zajedno sa sudijama i tužiocima

Moj Novi Sad pre 6 sati
Protest advokata ispred novosadskih sudova i tužilaštva zbog „Mrdićevih zakona“ (video)

Protest advokata ispred novosadskih sudova i tužilaštva zbog „Mrdićevih zakona“ (video)

Pravda pre 6 sati
Održan protest zbog Mrdićevih zakona u Novom Sadu

Održan protest zbog Mrdićevih zakona u Novom Sadu

Beta pre 6 sati
Advokatska komora Vojvodine obustavila danas rad na jedan dan

Advokatska komora Vojvodine obustavila danas rad na jedan dan

Blic pre 6 sati
Skup ispred suda u Novom Sadu zbog izmena pravosudnih zakona

Skup ispred suda u Novom Sadu zbog izmena pravosudnih zakona

NIN pre 6 sati
Advokati organizovali protest ispred zgrade novosadskih sudova i tužilaštva zbog „Mrdićevih zakona“

Advokati organizovali protest ispred zgrade novosadskih sudova i tužilaštva zbog „Mrdićevih zakona“

Danas pre 7 sati
Protest advokata u Novom Sadu protiv "Mrdićevih zakona"

Protest advokata u Novom Sadu protiv "Mrdićevih zakona"

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadSrpska napredna strankaSNSVuvuzela

Društvo, najnovije vesti »

Svetlana se porodila u Nišu, rekli su joj da je beba mrtva, a onda je nakon 30 godina saznala jezivu istinu! Bračni par iz…

Svetlana se porodila u Nišu, rekli su joj da je beba mrtva, a onda je nakon 30 godina saznala jezivu istinu! Bračni par iz Doljevca godinama živi u agoniji: "Došao nam je na vrata i rekao samo jednu stvar"

Blic pre 7 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 12. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 12. kolu?

Danas pre 2 minuta
MUP najavio rad na usavršavanju sistema Pronađi me

MUP najavio rad na usavršavanju sistema Pronađi me

Danas pre 1 sat
Sendvič za gospodina Nenormalnog

Sendvič za gospodina Nenormalnog

Danas pre 1 sat
Roditelji Gimnazije „Uroš Predić“ u Pančevu traže objašnjenje za uvođenje privremenog organa upravljanja

Roditelji Gimnazije „Uroš Predić“ u Pančevu traže objašnjenje za uvođenje privremenog organa upravljanja

Danas pre 37 minuta