Održan protest zbog Mrdićevih zakona, advokati u Vojvodini u jednodnevnoj obustavi rada

Advokati u Vojvodini danas su u jednodnevnoj obustavi rada zbog usvajanja seta zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, a tokom protesta ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu priključlili su im se sudije, tužioci i građani. Oni smatraju da izmene tih zakona ugrožavaju temelje demokratskog uređenja društva.

Okupljeni su pravili buku duvanjem u pištaljke i vuvuzele. Njima se priključio i deo zaposlenih u sudu, što je izazvalo veliku aplauz i podršku okupljenih. Advokat je sudijama poručio da je još u Dušanovom zakoniku pre sedam vekova ispisano da moraju "da sude po zakonu, a ne po strahu od cara", te da taj nalog postoji i danas. Sudija Mirjana Šponja na protestu ispred novosadskog suda kazala je da je vladavina prava ugrožena donošenjem zakona u čiju proceduru