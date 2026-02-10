Održan protest zbog Mrdićevih zakona u Novom Sadu

Usvajanje izmena seta pravosudnih zakona, takozvanih "Mrdićevih zakona", ugrožava temelje demokratskog uređenja društva, ocenjeno je danas na protestnom skupu ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu.

Advokati u Vojvodini danas su u jednodnevnoj obustavi rada zbog usvajanja seta zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, a tokom protesta ispred zgrade pravosudnih organa priključili su im se sudije i tužioci.

Advokat Goran Popov ocenio je da će usvajanje tih pravosudnih zakona direktno umanjiti nezavisnost pravosuđa, a samim tim i slabljenje kapaciteta društva da se bori protiv najtežih oblika kriminala.

"Nema dobrog advokata u pravnom sistemu koji se prekraja preko noći, nema pravde za klijente u zakonima koji ne služe opštem interesu, nema efikasne pravne pomoći u sistemu u kojem krivce gone ucenjeni tužioci i pravdu dele uplašene sudije", ocenio je on.

Advokat je sudijama poručio da je još u Dušanovom zakoniku pre sedam vekova ispisano da moraju "da sude po zakonu, a ne po strahu od cara", te da taj nalog postoji i danas.

Sudija Mirjana Šponja na protestu ispred novosadskog suda kazala je da je vladavina prava ugrožena donošenjem zakona u čiju proceduru donošenja nije uključena stručna javnost i gde su zaobiđene procedure koje su propisane zakonom.

Istakla je da će sudije prihvatiti poziv Advokatske komore Vojvodine za učešće na okruglom stolu na kojem će biti prisutni advokati, sudije i tužioci, kako bi se našlo neko pravno rešenje za, kako je rekla, "ovu situaciju koja unižava vladavinu prava".

Zahvalila se advokatima koji se neumorno bore za pravnu državu, očuvanje ustavnog poretka i vladavinu prava.

Advokatica Aleksandra Barišić kazala je da su ti takozvani reformski zakoni predstavljeni kao neka bolja budućnost, ali da to nije tako.

Naglasila je da se tzv. "Mrdićevim zakonima" ne sprečava rad tužilaštva, neće biti ukinuta specijalna tužilaštva, ne naređuje se ćutanje, već da oni "donose tišinu".

"Ovi zakoni stvaraju sistem u kome je ćutanje najbolja i najsigurnija opcija. To nije pravna država i protiv toga se borimo. To je država u kojoj se pravda iscrpljuje dok potpuno ne nestane. I zato smo ovde zajedno advokati, tužioci, sudije. Nismo isti, ali jedni bez drugih ne možemo", ocenila je Barišić.

Advokat Marko Zarić poručio je da član 4. Ustava Srbije propisuje podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, te da je u pitanju ravnoteža zbog međusobne kontrole.

On je ocenio da nezavisnost sudstva ne sme biti ukrasna norma, jer ona nije odraz dobre volje, već temelj pravne države.

"U državi u kojoj nema podele vlasti, nema ni pravne sigurnosti. Danas svedočimo pokušaju da se sudska vlast uruši tiho, nečujno, bez javne rasprave, kroz ishitrene i netransparentne zakonodavne intervencije", naveo je Zarić.

Advokat Slobodan Beljaski ocenio je da ogoljena sila nije najgori protivnik civilizovanog društva, nego je to lično pristajanje na tiraniju.

"Ne smemo se odreći dostojanstva kao ni odgovornosti. Imamo obavezu da vidimo horizont, da vidimo širu sliku i da budemo svesni da živimo u društvu u kome se najgori kriminalci šetaju slobodno, dok mi osuđujemo na zatvorske kazne nezaštićenu sirotinju. To nije pravda i to nije pravosuđe koje ispunjava cilj", naveo je Beljanski.

Na kraju skupa je poručeno da će javnost biti obaveštena o narednim koracima koji će biti preduzeti.

Obustavu rada proglasila je Advokatska komora Vojvodine, koja je pozvala Advokatsku komoru Srbije da proglasi trodnevnu obustavu rada.