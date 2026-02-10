Nikola Topić zaigrao posle tri meseca i kancera testisa

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je prvu zvaničnu utakmicu nakon što je pobedio rak testisa.

Nedavno je prekomandovan u tim Oklahoma Siti Tandera iz Dži ligi, sa kojima je trenirao, a sada i odigrao prvi meč. Samo nešto više od tri meseca nakon što je saopšteno da ima rak testisa, Topić je za OKC Blu zabeležio sedam poena i sedam asistencija za 16 minuta na parketu, u pobedi nad Sijuks Fols Skajforsima 137:135. Nikola Topic played his first minutes in the G League after beating testicular cancer 🙏🏻 pic.twitter.com/hAV5VcgrKd — Eurohoops (@Eurohoopsnet)