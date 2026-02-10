Bajatović: Ugovor o nabavci ruskog gasa biće verovatno produžen još šest meseci

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će ugovor o nabavci ruskog gasa, koji ističe krajem marta, verovatno biti produžen još šest meseci i naveo da cena gasa za domaćinstva neće biti menjana, kao i da Srbija ima dovoljno tog energenta do kraja grejne sezone.

Bajatović je rekao da se dugoročni ugovor o nabavci gasa koji Srbija ima sa Rusijom aneksira, ali da je mnogo problema, od evropskih sankcija do problema sa platnim prometom i sličnih stvari koje, kako je naveo, nije tako lako rešiti. "Ono što će se sada desiti, naš ugovor od marta pa nadalje zbog velikih zaliha, praktično do oktobra meseca, će biti šest miliona metara kubnih dnevno, a ne 10 jer ne možemo da punimo Banatski dvor. Mi ćemo verovatno imati produženje