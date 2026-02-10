Osmani sazvala konstitutivnu sednicu Skupštine Kosova za sutra u 12 sati

Kosovska predsednica Vjosa Osmani sazvala je konstitutivnu sednicu Skupštine Kosova za sutra, u 12 sati.

„Nakon konsultacija sa većinom parlamentarnih stranaka i razmatranja hitne potrebe za formiranjem institucija, usvajanjem budžeta i međunarodnih sporazuma, u skladu sa Ustavom i zakonima, predsednica je odlučila da sazove konstitutivnu sednicu Skupštine Kosova za sutra, 11. februara, u 12 sati“, navodi se u saopštenju kabineta Vjose Osmani. Centralna izborna komisija juče je potvrdila rezultate parlamentarnih izbora održanih 28. decembra, prenosi Kosovo Online.