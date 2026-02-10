Petar Petković upozorio Emanuela Žofrea na posledice primene prištinskih zakona po Srbe na Kosovu

Insajder pre 4 sati
Petar Petković upozorio Emanuela Žofrea na posledice primene prištinskih zakona po Srbe na Kosovu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković danas je u razgovoru sa zvaničnikom EU Emanueleom Žofreom preneo da će primena takozvanih prištinskih zakona o strancima i vozilima izazvati nesagledive posledice po srpski narod na Kosovu i Metohiji i pozvao da se što pre pokrenu razgovori o statusu Zajednice srpskih opština kojim se regulišu pitanja važna za Srbe koji tamo žive.

Na početku razgovora Petković je obavestio Žofrea, koji je zamenik generalnog direktora Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) za Zapadnu Evropu, da su neidentifikovana lica u civilu, po očiglednom nalogu Aljbina Kurti, danas ušla u zgradu Rektorata Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici sa nedopustivim zahtevom da se u roku od 30 dana Fakultet tehničkih nauka iseli iz svojih prostorija iz Kosovske Mitrovice ili da počne da plaća neosnovani zakup. Petković je
